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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استغرقت 5 ساعات وكانت الأصعب.. تفاصيل إجراء جراحة عمود فقري نادرة

صدى البلد

روى هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري، تفاصيل إجراء جراحة نادرة في العمود الفقري ، قائلا:"هند من الإمارات الشقيقة تعاني من تشوهة واعوجاج كبير وواضح في العمود الفقري..ومع مرور الوقت أصبح التشوهة أصعب".


وأضاف “هاني عبد الجواد” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، :" أهل الفتاة بحثوا في كثير من الدول وتواصلوا مع العديد من الأطباء، ولكن جميعهم أكدوا على خطروة إجراء العملية"، متابعا: أهل المريضة فقدوا الأمل.


واسترسل:" هند قامت بالبحث على الإنترنت ووجدت حالة قريبة من حالتها نجحت في إجراء العملية لها، وتواصلت مع على الفور والحمدلله تمت العملية بنجاح".

وأوضح أن العملية 5 ساعات، لكونها تحتاج إهتمام  وتعامل خاص، بداية من تجهيز الغرفة والتخدير، منوها بأن أعوجاج العمود الفقري مرض يصيب الطفل في فترة النمو.


وأكمل: 90% من الأطفال يصابون بالأعوجاج في سن العاشرة، وليس له علاقة بالحمل الزائد أو النوم الخطأ، منوها بأن هناك أنواع من الأعوجاج، وأحيانا يكون وراثيا.


ولفت إلى أن نسبة أعوجاج العمود الفقري في مصر تصل إلى 4% فقط.

 

 

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