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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن عودة الاهتمام بالقرائية لضمان إجادة الطلاب للقراءة والكتابة

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت عودة الاهتمام بالقرائية من جديد، موضحا أن الاهتمام بالقرائية مهم لضمان عدم صعود اي طالب للصفوف التالية بدون إجادة القراءة والكتابة بشكل يتناسب مع مرحلته الدراسية.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، عن تشكيل لجنة لتقييم التقويم فى الثانوى العام من خلال لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن اللجنة ستبحث شكل أسئلة الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يتم إلغاء امتحانات الاختيار من متعدد ولكن سيتم تطعيمها بأسئلة مقالية، مشيرا إلى أن التابلت مهم جدا وسيتم توظيفة فى اختبارات قصيرة على فترات زمنية متفاوتة لا توجد لها درجات لتعريف الطالب هل يسير على المسار الصحيح أم لا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن نظام التقييم رائع وسيتم الإبقاء على الأسئلة التى تقيس الفهم والتحليل والتطبيق واى شئ حدث بشكل جيد سيتم الاستكمال عليه.

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