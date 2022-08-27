سكرتير مساعد قنا يشدد على صيانة المعدات وحمايتها من الشمس

خلال تفقد الحملة الميكانيكية بقفط

شدد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، على أهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة وعمل مظلات معدنية مخصصة لانتظار السيارات والمعدات خلال فترة الصيانة للحفاظ عليها من شمس الصيف وأمطار الشتاء بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بعدد من المؤسسات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و أعقبها باجتماع مع رؤساء قرى المركز، بحضور جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و حسين زمقان، نائب رئيس المدينة.

استهل السكرتير العام المساعد، جولته بمتابعة سير العمل بمقر الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ، حيث استمع إلى شرح تفصيلى حول أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها.

وعقب ذلك توجه السكرتير العام المساعد، إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ، لعقد اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى المركز ، بهدف متابعة آدائهم وتكليفهم بإنجاز عدد من المهام، موجهاً بضرورة تكثيف حملات النظافة بالقرى وصيانة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، والاهتمام بتجميل مداخل القرى والشوارع والميادين وتشجيرها وإنارتها حتى تظهر بالمظهر اللائق.

و شدد أبوكريشة، على منع البناء بدون تراخيص، والتعدى على الأراضى الزراعية او أملاك الدولة، وإزالة أى تعديات فى المهد ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، كما وجه بضرورة التواجد الميدانى فى الشارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها أو تصعيدها إلى المستوى الأعلى حال تعذر الحل، و تلبية احتياجات القرى والتوابع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجههم لتقديم الحلول العاجلة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين.



واختتم السكرتير العام المساعد، جولته بمركز قفط بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى، بهدف الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، واستمع لشرح تفصيلى عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة ، وآلية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض وكيفية التواصل مع المواطنين، وإنجاز الأعمال، ومدى التحسن في مستوى الخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل معاملاتهم الحكومية.

و أكد أبوكريشة، أن الزيارة تأتى فى إطار الجولات الميدانية لمختلف المؤسسات الخدمية للإطمئنان على مدى إلتزام تلك المؤسسات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل مُيسر وطبقاً للفترات الزمنية المحددة لكل خدمة.