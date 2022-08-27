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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يتقدم على فاركو 1-0 بهدف ماو في الشوط الأول

غزل المحلة
غزل المحلة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على منافسه فاركو 1-0 في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المحلة حتى تمكن حميد ماو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 ويعلن تقدم زعيم الفلاحين مبكرا

 

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ويأمل غزل المحلة في تحقيق الفوز أمام نادي فاركو والحصول على ثلاثة نقاط لضمان البقاء في الدوري المصري لهذا الموسم .

تشكيل الفريقين

 

وخاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري  _ جابر كامل _ أحمد صغيري .

خط الوسط : محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي" _ محمود جهاد.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف .

فيما خاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

عمرو شعبان في حراسة المرمى وخالد سامي ومعاذ الحناوي وسيد الشبراوي ومصطفى العش في الدفاع، و حميد ماو وأحمد النادري وخالد الاخميمي في الوسط وهشام بلحة وابراهيما كونيه وعبده يحيى في الهجوم.

غزل المحلة الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز فاركو حميد ماو

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