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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل فاركو لمباراة غزل المحلة في الدوري

صدى البلد

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون في بطولة الدوري العام والمقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف على ستاد الإسكندرية .

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري  _ جابر كامل _ أحمد صغيري .

خط الوسط : محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي" _ محمود جهاد.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ على بهيج _ عبد الناصر" دي ماريا" _ بلال جمال _ هشام فتح الله _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ أحمد شعبان _ محمود عماد.

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