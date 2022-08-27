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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يتعارض لقاح كورونا مع مصل الإنفلونزا؟ الصحة توضح

لقاح كورونا والأنفلونزا
لقاح كورونا والأنفلونزا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينته بعد ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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متحدث وزارة الصحة يحذر: فيروس كورونا لم ينته بعد.. وأخذ اللقاحات ضروري|فيديو

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وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم": "العديد من الدول غيرت من تعاملها مع فيروس كورونا، لافتا إلي أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد عن نهاية الفيروس وتؤكد دوما ضرورة الحرص علي أخذ لقاحات كورونا.

لا يوجد تعارض بين لقاح الأنفلونزا وكورونا

وأكد متحدث وزارة الصحة،  أنه لا يوجد أي تعارض في الوقت أو النوعية بين لقاحي كورونا والأنفلونزا الموسمية، حيث تنصح وزارة الصحة المواطنين بالحصول على لقاح الأنفلونزا بداية من عمر 6 شهور.

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أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحصول لقاح الأنفلونزا يقلل من نسبة الإصابة بعدوى نزلات البرد ويقلل من حدتها.

حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح الأنفلونزا صحة المواطنين لقاحات كورونا

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