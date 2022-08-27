هل يتعارض لقاح كورونا مع مصل الإنفلونزا؟ الصحة توضح

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينته بعد ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم": "العديد من الدول غيرت من تعاملها مع فيروس كورونا، لافتا إلي أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد عن نهاية الفيروس وتؤكد دوما ضرورة الحرص علي أخذ لقاحات كورونا.

لا يوجد تعارض بين لقاح الأنفلونزا وكورونا

وأكد متحدث وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي تعارض في الوقت أو النوعية بين لقاحي كورونا والأنفلونزا الموسمية، حيث تنصح وزارة الصحة المواطنين بالحصول على لقاح الأنفلونزا بداية من عمر 6 شهور.

أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحصول لقاح الأنفلونزا يقلل من نسبة الإصابة بعدوى نزلات البرد ويقلل من حدتها.