أقرب مستشفى حكومي.. إزاي تستفيد من خدمات إنهاء قوائم الانتظار في خطوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن كيـفة حصول المواطن على الخدمـات في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهـاء قوائم الانتظـار.

وأوضحت الوزارة، أن المواطن يحصل علي الخدمات إذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنةتأمين صحي.

إذا لم يكن له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، حيث يتم الكشف عليه وعرض حالته علىلجنة متخصصة لإصدار القرار.

بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية.







