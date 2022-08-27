أحمد موسى: ارتفاع كبير في أسعار الغاز والبترول عالميا..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز والبترول والكهرباء في العالم بسبب الأزمة العالمية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إجراءات وقرارات صعبة في دول العالم من أجل مواجهة الأزمة العالمية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدول الفقيرة في العالم تعاني كثيرا في ظل الأزمة العالمية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" صندوق النقد الدولي لديه طاقة استيعابية في ملف دعم الدول وتقديم برامج مساندة ".

روسيا ستقطع الغاز عن ألمانيا

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" روسيا سوف تقوم بقطع الغاز الطبيعي عن المانيا بالكامل، وبعض وسائل الإعلام العالمية أكدت ان بوتين يحرق غاز يوميا من 10 مليون دولار ولا يتم تصديره لأوروبا ".

