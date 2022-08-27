موعد نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2022

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الاول عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022 وذلك منذ الساعات الأولى من فتح باب التسجيل.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

لم تحدد بعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي موعد لإعلان عن نتائج طلبات الاغتراب التي يتقدم بها حاليًا طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق حيث لم يتم غلق باب التقديم حتى الآن وعن موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022 فسيكون بعد غلق موعد تقليل الاغتراب 2022 31 أغسطس الجاري حيث أقرت الوزارة نسبة التحويل من الكلية المرشح لها الطالب وفقا لمكتب التنسيق والكلية التي يرغب في الالتحاق بها 10% فقط من إجمالي عدد الأماكن الشاغرة.

يتم التفضيل بين الطلاب وفقًا لمجموع الطالب ووجود مكان شاغر في الكلية التي يرغب في الدراسة بها خاصة وإذا توافرت كافة الضوابط التي تحكم عملية التحويل والتي أقرتها الوزارة لتقليل تسكين المدن الجامعية.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

موقع تقليل الاغتراب 2022

يبحث الكثير ممن يرغبون في تقليل الاغتراب 2022 ، عن رابط تقليل الاغتراب ، و موقع تقليل الاغتراب 2022

ويمكن الدخول على موقع تقليل الاغتراب 2022 عبر الرابط التالي اضغط هنــــا .

اخر موعد لتسجيل طلبات الاغتراب بين الجامعات 2022

تنتهي فترة تسجيل طلبات الاغتراب يوم 31 أغسطس 2022 حيث يمكن استقبال بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني ولم يحدد حتى الآن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب حيث يمكن التقديم طلاب المرحلتين الأولى والثانية والتفضيل يكون للطالب الأكبر مجموع والمتوفر له مكان شاغر في الكلية الراغب في التحويل إليها.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

خطوات تسجيل طلبات الاغتراب بين الجامعات 2022

يستطيع الطلاب الراغبين في تقديم طلبات الاغتراب بين الكليات للتحويل من الكلية التي تم ترشيحه إليها من قبل مكتب التنسيق والتي يرغب في الدراسة بها خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري إدخال بياناتهم من خلال الخطوات التالية:-