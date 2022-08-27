مجلس إدارة الأهلي يحضر عزاء كبير مشجعي القلعة الحمراء |شاهد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور عزاء كبير مشجعي النادي الأهلي الحاج أحمد مغربي والذي يعد من أكبر وأقدم رموز القلعة الحمراء .

وكان “مغربي” قد انتقل إلى رحمة الله صباح يوم الخميس الماضي، وهو والد كل من المهندس محمد مغربي المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الأهلي والدكتور عمرو مغربي والمهندس مصطفى مغربي والمهندسة إيمان مغربي وحما الزميلة الإعلامية نجوى مصطفى.

وحضر العزاء محمود الخطيب رئيس الأهلي ونائبه العامري فاروق وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي أعضاء مجلس الإدارة وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والعميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، و الكاتب الصحفي محمود صبري مدير تحرير جريدة الأهرام وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي.

كما حضر العزاء عدد من قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب منهم محمد ماهر أمين العاصمة لحزب مستقبل وطن وناجح جلال أمين تنظيم العاصمة، و عمرو رشدي أمين العمل الجماهيري، وأحمد سمير فرج و شادية خضير، و حسام زكي و محمد الشيخ و نبيل بولس، ولفيف من أمناء أقسام حزب مستقبل وطن.

كما حضر العزاء عدد كبير من رموز وقيادات النادي الأهلي عبر مر تاريخه وبعض الشخصيات البارزة في الوسط الرياضي .

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