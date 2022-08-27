إخلاء المبني ونقل المعدات.. حقيقة غلق مستشفي سرطان الأطفال بطنطا| القصة الكاملة

مستشفى سرطان الأطفال .. حالة من الاستياء الشديد عمت مدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد تدوال صور سيارات نقل كبيرة أمام مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، وسط انتشار أنباء حول إخلاء مستشفى السرطان خاصة فى ظل وجود أزمة مالية على مدار الشهور الماضية.

مستشفى سرطان الأطفال بطنطا

الأزمة بدأت خلال الساعات الماضية بعد انتشار صور لسيارات كبيرة تتواجد خارج مستشفى سرطان الأطفال بطنطا، حيث اعتقد أهالى مدينة طنطا أنه يجري نقل الأجهزة وإخلاء المستشفى، "النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، أكد وجود سيارات لنقل الأجهزة والمعدات بالمستشفى، وإفراغها تمهيدًا للغلق".

"تم إيقاف عملية النقل وعلق القرار لحين عقد اجتماع طارئ مع مجلس أمناء المستشفى المقرر غدًا الأحد؛ لاتخاذ القرار السليم، وبحث قرار رئيس مجلس الوزراء باسناد تشغيلها لمستشفى جامعة طنطا، مؤكدا ضرورة استمرار عمل المستشفى وبذل كل الجهود التي تعمل علي خدمة أبناء الدلتا"، هكذا أكد عضو مجلس الشيوخ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه في يوليو الماضي، بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، ، مؤكدا ضرورة أن "يستمر في تقديم الخدمة للمواطنين كصرح طبي متميز".

وبحثت الحكومة مشكلات مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وتمتلك مستشفى 57357 مركزا تابعا لها في مدينة طنطا، يضم 47 سريرا، وكان هناك توجه لتعليق العمل بالمركز نتيجة حدوث بعض الأزمات الاقتصادية تتمثل في وجود التزامات مالية تصل إلى نحو 130 مليون جنيه، على أن يتم تحويل الحالات إلى المركز الرئيسي. هكذا أكد الدكتور خالد عبد الغفار.

ارتفاع تكلفة علاج مريض السرطان

ولكن بعد تحرك بعض المسئولين بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ، وأعضاء المجالس النيابية، ودعوا إلى اجتماع لبحث حل المشكلة، وتم طرح مجموعة من الحلول، منها أن يتم العمل على توفير تكاليف التشغيل، وأن تتولى المؤسسات التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة علاج جميع من بالمستشفى، طبقا لبروتوكولات العلاج التي أعدتها المستشفى.

من جانبه أشار الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، إلى أنه تم بدء العمل في تجربة مستشفى 57357 بـ 180 سريرا، ولدينا حاليا 345 سريرا، موضحا أن تكلفة علاج مريض السرطان مرتفعة للغاية، قائلا "نحن نقدم خدمة متميزة الجودة، ولدينا متابعة لأكثر من 35 ألف مريض، كما أن المستشفى يحقق أعلى نسبة شفاء".

مستشفى سرطان الأطفال بطنطا.. وبعد اجتماع رئيس الوزراء في يوليو الماضي، أصدر مجلس أمناء المستشفى، بيانا، قال فيه إنه "بناء على الاجتماع الذى عقد مؤخرا، يجرى الآن وضع آلية التسليم الخاصة بالمستشفى ليتم ادارتها وتشغيلها بواسطة جامعة طنطا".

نقل مسئولية التشغيل لـ جامعة طنطا

ونفى مجلس أمناء المستشفى ما تردد من شائعات حول إغلاق المستشفى، ولكن سيتم نقل الادارة ومسئولية التشغيل بالكامل إلى جامعة طنطا وللمرضى مطلق الحرية فى الاختيار بين استكمال العلاج بفرع القاهرة أو استكماله بمستشفى طنطا تحت إدارة وتشغيل الجامعة، حيث يضم فرع مستشفى 57357 طنطا 47 سريرا ويخدم منطقة الدلتا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بدء العمل في تجربة مستشفى 57357 بـ 180 سريرا، وصولا إلى 345 سرير حاليا، ويتم العلاج بمستوى خدمة متميزة مهما كانت تكلفة العلاج للمريض وتقوم المستشفى بمتابعة أكثر من 35 الف مريض سرطان كما تحقق المستشفى اعلى نسب شفاء للسرطان فى الاطفال والتى تصل إلى 71.4%

وتواجه مستشفى 57357 فرع طنطا أزمة منذ يوليو الماضي خاصة بعد إعلان إدارة المستشفى بالقاهرة تراكم الديون التى تصل نحو 130 مليون جنية، بالإضافة إلى قلة التبرعات بالمستشفى وخاصة تزامنا مع ارتفاع أسعار تكلفة علاج مريض السرطان.