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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطالب بدعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال تعالج العديد من الحالات في جميع انحاء مصر، مشيرا الي الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماعا من القائمين على المستشفى لمتابعة الأزمات المالية التي تمر بها فرع المستشفى في طنطا.

 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «مريض السرطان في حالة التعافي يعالج لمدة تزيد عن العامين، مما يجعل تكلفة العلاج عالية الثمن»، منوها ان الازمة المالية التى تتعرض لها المستشفى منذ 2020 وفترة ظهور كورونا.


وأشار موسى، أن الأمر خطير للغاية خاصة ان المستشفى كانت تجمع الملايين من التبرعات التي قلت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مما جعل هناك أزمة كبير في التمويل.

 

وطالب موسى، تقديم الدعم اللازم لمستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال. 

 

ونوه موسى، ان خلال حديثه الآن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس سعيا لمواجهة التضخم. 

على مسئوليتي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 75 نقطة أساس سعر الفائدة كورونا مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال

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