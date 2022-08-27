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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله بصحبة ابنتيه في لبنان.. صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

شاركت مذيعة الراديو دنيا صلاح عبد الله، متابعي حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورًا جديدة لها.

وظهرت دنيا مع والدها الفنان صلاح عبد الله وشقيقتها شروق، في أثناء قضاء إجازتهم في لبنان،  نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وبدأ الفنان صلاح عبد الله والفنانة فردوس عبد الحميد، تصوير مسلسل “حرب الجبالى” فى لبنان، حيث يتم تصوير جميع أحداث المسلسل هناك. 

ويشارك فى بطولة العمل، أحمد خالد صالح ورياض الخولى وهبة مجدى، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد اسامة. 

يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

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IMG_٢٠٢٢٠٨٢٧_٢٢٤٢٢٢
صلاح عبد الله مسلسل دايما عامر مذيعة الراديو ابنة صلاح عبد الله مجدي الهواري فردوس عبد الحميد

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