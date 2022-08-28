محافظ البنك المركزي الأسبق: سعر الدولار سينخفض.. ووضع مصر المالي جيد

تحدث محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، عن مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك أثناء استضافته في برنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة " صدى البلد".

السياسة النقدية

أكد محافظ البنك المركزي الأسبق، أن البنك المركزي مسؤول عن حجم الأموال المتواجدة داخل الدولة بما يعرف بالسياسة النقدية، مضيفا:" البنك المركزي يراقب البنوك ويضمن سلامتها البنكية ويرسم السياسة النقدية للدولة ".

وأضاف محمود أبو العيون :" البنك المركزي يرسم السياسة النقدية بما يضمن حدوث استقرار في الأسعار ".

وأكمل محمود أبو العينين :" التضخم مصدره نقدي، مضيفا:" بعد الازمة الروسية الأوكرانية شهدنا ارتفاع كبير في أسعار الغاز والبترول والطاقة عالميا ونستورد جزء من التضخم من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميا ".

مصر ملتزمة بسداد ديونها



أكد محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، أن اقتصاد مصر قبل الازمة الروسية الاوكرانية كان جيدا وكانت معدلات النمو مرتفعة وانخفضت معدلات البطالة، مضيفا:" مصر لم تتخلف عن سداد أي قسط دين على مدار تاريخها ، ومصر ملتزمة بسداد ديونها بشكل مستمر،و هذا الأمر ما يدل على مصداقية اقتصاد مصر أمام الاقتصاد العالمي ".



وتابع محمود ابو العيون :" اقتصاد مصر يعاني من ضيق لفترة محددة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية ونحن نتأثر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وليس بسبب داخلي ".



إشادة صندوق النقد باقتصاد مصر



أكد محافظ البنك المركزي الأسبق، أن مصر ليست دولة منعزلة عن العالم والحركة الإقتصادية العالمية تؤثر على مصر ، مضيفا:" صندوق النقد الدولي قيم دور مصر في فترة جائحة كورونا في تقرير له يونيو الماضي، وأكد الصندوق أن مصر نجحت في احتواء مشاكل كورونا وحققت معدل نمو كبير .

وتابع محمود ابو العيون :" الاعتماد على الأموال الساخنة لا يحل الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها أي دولة".

وأكمل محمود ابو العيون:" الأموال الساخنة عبارة عن نقد بعملات أجنبية يكون هدفه تحقيق ربح سريع"، مضيفا:" الأموال الساخنة تأتي عندما يكون هناك استقرار في أسعار الصرف "

توقع بانخفاض الدولار



أكد، أن سعر الدولار سوف ينخفض في المستقبل، مضيفا:" البعض يتحدث عن وصول الدولار لأرقام فلكية وهذا أمر غير صحيح".

وقال محمود أبو العيون:"في حال انتهاء الأزمة سوف ينخفض الدولار ، وسعر الدولار سوف يرتفع قليلا لكنه سوف ينخفض بسبب التدفقات من استثمارات خارجية وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة"، مضيفا:" إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة وبعضها لم يتم استغلاله حتى الآن".



وتابع محمود ابو العيون :" من الضروري العمل على زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر ، ولابد من زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوة الميزان التجاري وزيادة الصادرات ".

وأكمل محمود ابو العيون:" يجب زيادة دعم القطاع الخاص من أجل تشجيعه على زيادة الاستثمارات في مصر"، مضيفا:" أؤيد إعطاء الإعفاءات الضريبية للمستثمر المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات ".

مطالبة بتاجيل سداد أقساط قروض القطاع الخاص



أكد محافظ البنك المركزي الأسبق، أن التضخم الحالي في مصر مؤقت وعلينا أن نتعامل معه بهدوء وباحترافية، مضيفا:" التضخم الحالي سوف يتسبب في أضرار ومن أجل مواجهته علينا أن ننكمش قليلا بتقليل حجم الإنفاق العام قليلا".



وأضاف محمود ابو العيون :" من ضمن الأضرار التي قد تحدث هو تأثر أصحاب الدخول المحدودة بارتفاع الأسعار ويقابل ذلك حزم اجتماعية لدعم هذه الفئات وهذا ما تنفذه الدولة ".

وتابع : "أتمنى أن يقوم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بإصدار قرار بتأجيل سداد أقساط القروض على المدينين لفترة لمساعدة القطاع الخاص ".

استيراد الأساسيات فقط



أكد محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، خبير مصرفي .



وقال : "أتصوّر أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي سوف يقوم بتهدئة السوق والنظر إلى قرارات وقف الاستيراد، ولازم هدفنا يكون استيراد الأساسيات فقط ولا مكان لاستيراد السلع الترفيهية".



وتابع محمود أبوالعيون: "علينا أن نتحمل الأزمة الاقتصادية لحين انتهاء الازمة الاقتصادية العالمية"، مضيفاً: "أتمنى أن ينظر البنك المركزي لأموال السيولة المتواجدة خارج البنك المركزي والمتواجدة في الأسواق".

وأكمل محمود أبوالعيون: "من الضروري فتح الاعتمادات الاستيرادية لاستيراد الأشياء الضرورية“، مضيفًا: ”يجب الاهتمام بزيادة الصادرات لتوفير النقد الأجنبي".

الوضع المالي مطمئن



أكد محافظ البنك المركزي الأسبق، أن الوضع المالي في مصر جيد في الفترة الحالية، مضيفا:" بالنظر للموازنة العامة للدولة نرى تواجد فائض أولي ".

وقال محمود أبو العيون :" أوضاع الدين الخارجي لمصر آمنة بشهادة صندوق النقد الدولي، وأتمنى أن يكون الاقتراض الخارجي مساويا لحجم السداد".