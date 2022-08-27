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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ البنك المركزي الأسبق يتوقع انخفاض سعر الدولار

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

أكد محمود أبو العيون  محافظ البنك المركزي الأسبق، أن سعر الدولار سوف ينخفض  في المستقبل، مضيفا:" البعض يتحدث عن وصول الدولار لأرقام فلكية وهذا أمر غير صحيح".
 

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وقال  محمود أبو العيون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :"في  حال انتهاء الأزمة سوف ينخفض الدولار ، وسعر الدولار سوف يرتفع قليلا  لكنه سوف ينخفض بسبب التدفقات من استثمارات خارجية وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة".

وأضاف محمود ابو العيون :" إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة وبعضها لم يتم استغلاله حتى الآن".

الاستثمار 

وتابع محمود ابو العيون :"  من الضروري العمل على زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر ، ولابد من زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوة الميزان التجاري وزيادة الصادرات ".

وأكمل محمود ابو العيون:"  يجب زيادة دعم القطاع الخاص من أجل تشجيعه على زيادة الاستثمارات في مصر"، مضيفا:" أؤيد إعطاء الإعفاءات الضريبية للمستثمر المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات ".

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