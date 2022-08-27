محافظ البنك المركزي الأسبق يتوقع انخفاض سعر الدولار

أكد محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، أن سعر الدولار سوف ينخفض في المستقبل، مضيفا:" البعض يتحدث عن وصول الدولار لأرقام فلكية وهذا أمر غير صحيح".



وقال محمود أبو العيون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :"في حال انتهاء الأزمة سوف ينخفض الدولار ، وسعر الدولار سوف يرتفع قليلا لكنه سوف ينخفض بسبب التدفقات من استثمارات خارجية وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة".

وأضاف محمود ابو العيون :" إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة وبعضها لم يتم استغلاله حتى الآن".

الاستثمار

وتابع محمود ابو العيون :" من الضروري العمل على زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر ، ولابد من زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوة الميزان التجاري وزيادة الصادرات ".

وأكمل محمود ابو العيون:" يجب زيادة دعم القطاع الخاص من أجل تشجيعه على زيادة الاستثمارات في مصر"، مضيفا:" أؤيد إعطاء الإعفاءات الضريبية للمستثمر المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات ".