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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حتى مطلع الشمس.. العسيلي يتألق في حفل ضخم بالعلمين الجديدة|صور

صدى البلد

خطف النجم محمود العسلي الأضواء بالعلمين الجديدة من خلال حفل ضخم امتد حتى طلوع الشمس داخل شاطئ Notch .


حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله محمد فؤاد "ميمي" وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس"  وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح فرض سيطرته على آداء  الآلاف من الجمهور ممن  شاركوه وصلات الغناء والرقصات المتتالية علي باقة من اغانيه المميزة  الفديمة والحديثة منها " دوم دوم" ، "دماغي لفت" ، "فرحة" ، "حلم بعيد" ، " تماثيل" و"حته تانية" و"طراطير" .. وغيرها التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

شارك في إحياء الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي قدم عدد من اغانيه الشهيرة منها "حبيبتي" ، "لخبطيته" ، "بنت الجيران" .. والتي تفاعل معها الجمهور .

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