أكلة شهيرة في الفطار تهدد حياة الرجال بالضعف الجنسي | تحذير خطير

من المعروف أن وجبة الإفطار"أهم وجبة في اليوم" ولكن ما تأكله مهم، وجدت إحدى الدراسات أن وجبة الإفطار المغذية كانت مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا "المميت" بنسبة 81 في المائة، والضعف الجنسي بنسبة 90 %.

أضرار البيض على الرجال

نشرت هذه الدراسة في مجلة Cancer Prevention Research لها هذا التأثير المربك، يربط هذا الاكتشاف المثير للجدل بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا "القاتل" والضعف الجنسي ، تم تلخيص النتائج في مقال نشره مركز أوشر للصحة التكاملية بجامعة كاليفورنيا.

وقالت هيئة الصحة: ​​"وفقًا لدراسة مستقبلية نُشرت في أبحاث الوقاية من السرطان، فإن الرجال الأصحاء الذين يستهلكون 2.5 بيضة أو أكثر في الأسبوع يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 81٪ والضعف الجنسي مقارنةً بالرجال الذين يستهلكون أقل من 0.5 بيضة في الأسبوع".

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "استهلاك البيض قد يزيد من خطر الإصابة بنوع قاتل من سرطان البروستاتا وضعف القدرة الجنسية بين الرجال الأصحاء".