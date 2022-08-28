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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة شهيرة في الفطار تهدد حياة الرجال بالضعف الجنسي | تحذير خطير

صحة الرجال
صحة الرجال

من المعروف أن وجبة الإفطار"أهم وجبة في اليوم" ولكن ما تأكله مهم، وجدت إحدى الدراسات أن وجبة الإفطار المغذية كانت مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا "المميت" بنسبة 81 في المائة، والضعف الجنسي بنسبة 90 %.

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مشروب ساخن شهير يصيبك بالعمي عند تناوله يوميا | تحذير خطير

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مشروب شهير يصيبك بجلطة بعد ساعة من تناوله | تحذير خطير

أضرار البيض على الرجال 

نشرت هذه الدراسة في مجلة Cancer Prevention Research لها هذا التأثير المربك، يربط هذا الاكتشاف المثير للجدل بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا "القاتل" والضعف الجنسي ، تم تلخيص النتائج في مقال نشره مركز أوشر للصحة التكاملية بجامعة كاليفورنيا.

وقالت هيئة الصحة: ​​"وفقًا لدراسة مستقبلية نُشرت في أبحاث الوقاية من السرطان، فإن الرجال الأصحاء الذين يستهلكون 2.5 بيضة أو أكثر في الأسبوع يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 81٪ والضعف الجنسي مقارنةً بالرجال الذين يستهلكون أقل من 0.5 بيضة في الأسبوع".

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "استهلاك البيض قد يزيد من خطر الإصابة بنوع قاتل من سرطان البروستاتا وضعف القدرة الجنسية بين الرجال الأصحاء".

 

الافطار البروستاتا سرطان البروستاتا الضعف الجنسي البيض اضرار البيض

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