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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الصحة يكشف تفاصيل مبادرة العلاج عن بعد .. فيديو

الدكتور إيهاب كمال
الدكتور إيهاب كمال

كشف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي أن مبادرة العلاج عن بعد تتعاون فيها ٣ وزارات وهى: وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحت إشراف القيادة السياسية التي تساهم في التنسيق بين عمل الثلاث وزارات.

واضاف "كمال" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن الوحدات الخاصة بهذه المبادرة متواجدة في المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي، ويتم طلب الاستشارة الطبية للحالات المريضه داخل الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة عن بعد أو طلب الرأي العلمي عن بعد من المستشفيات الجامعية في حضور الاستشاريين وأساتذة التخصصات المختلفة.

وتابع مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي أن وزارة الاتصالات تقدم كافة الدعم الفني في هذه الاتصالات بين وزارتي التعليم العالي والصحة وتسهيل نقل الوحدات أو إصلاحها في حال العطل.

التعليم العالي وزارة الصحة المستشفيات الجامعية وزارة الإتصالات القيادة السياسية مساعد وزير الصحة

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