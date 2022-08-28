هل يسجن ترامب في قضية الوثائق السرية.. الكشف عن تفاصيل التحقيقات واتهامات التجسس

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن وثيقة صادرة حديثا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" تساعد في تحديد ملامح التحقيق في المواد السرية في مزرعة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. لكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة، خاصة وأن نصف الإفادة الخطية، التي توضح الأساس المنطقي لمكتب التحقيقات الفيدرالي للبحث في العقار، قد تم تعتيمها.

وتقدم هذه الوثيقة، التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يتمكن من الحصول على مذكرة تفتيش منزل ترامب الشتوي، تفاصيل جديدة حول حجم ما تم استرداده من مارالاجو في يناير وطبيعته السرية للغاية. ويظهر كيف أثار مسؤولو وزارة العدل مخاوف قبل أشهر من التفتيش من أن الأسرار الحكومية التي تحتفظ بها عن كثب كانت مخزنة بشكل غير قانوني وقبل أن يعودوا في أغسطس بمذكرة معتمدة من المحكمة ويعثرون على سجلات سرية أكثر في العقار.

وأضافت القناة أن كل هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت جريمة قد ارتكبت، وإذا كان الأمر كذلك، فمن ارتكبها. مشيرة إلى أن الإجابات لا تأتي بسرعة.



ووصف مسؤول في الوزارة هذا الشهر التحقيق بأنه في مراحله المبكرة، مشيرا إلى أن هناك المزيد من العمل المنتظر مع مراجعة المحققين للوثائق التي أزالوها ومواصلة إجراء مقابلات مع الشهود. على الأقل، يمثل التحقيق إلهاء سياسيا لترامب في الوقت الذي يضع فيه الأساس لترشح محتمل للرئاسة، ثم هناك الخطر القانوني الواضح.

ما الذي سيحدث؟

لا تشير أي من الملفات القانونية للحكومة التي تم إصدارها حتى الآن إلى ترامب - أو أي شخص آخر - كهدف محتمل للتحقيق. لكن مذكرة التوقيف والإفادة الخطية المرفقة بها توضح أن التحقيق نشط وإجرامي بطبيعته.

وتحقق الوزارة في الانتهاكات المحتملة لقوانين متعددة، بما في ذلك قانون التجسس الذي يحكم جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع الوطني. وتتناول القوانين الأخرى تشويه السجلات وإزالتها فضلا عن تدمير السجلات أو تغييرها أو تزويرها في التحقيقات الفيدرالية.

بدأ التحقيق بهدوء بإحالة من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي استرجعت 15 صندوقا من السجلات من مارالاجو في يناير، تبين أن 14 منها تحتوي على معلومات سرية. وقالت الإفادة الخطية لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن المسؤولين عثروا على 184 وثيقة تحمل علامات تصنيف السري، بما في ذلك بعض الوثائق التي تشير إلى أنها تحتوي على معلومات من مصادر بشرية حساسة للغاية. وكان لدى العديد منهم ما بدا أنه ملاحظات ترامب المكتوبة بخط اليد، كما جاء في الإفادة الخطية.

لا تشير أي من الملفات القانونية للحكومة التي تم إصدارها حتى الآن إلى ترامب - أو أي شخص آخر - كهدف محتمل للتحقيق. لكن مذكرة التوقيف والإفادة الخطية المرفقة بها توضح أن التحقيق نشط وإجرامي بطبيعته.

وتحقق الوزارة في الانتهاكات المحتملة لقوانين متعددة، بما في ذلك قانون التجسس الذي يحكم جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع الوطني. وتتناول القوانين الأخرى تشويه السجلات وإزالتها فضلا عن تدمير السجلات أو تغييرها أو تزويرها في التحقيقات الفيدرالية.

وحتى الآن، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلات مع "عدد كبير من الشهود المدنيين"، وفقا لموجز وزارة العدل الذي كشف النقاب عنه يوم الجمعة، ويسعى للحصول على "مزيد من المعلومات" منهم. لم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع "الكونفدراليين الإجراميين المحتملين ولم يحدد جميع الأدلة المتعلقة بتحقيقه".

هل سيعاقب أحد؟

من الصعب القطع في هذه المرحلة. للحصول على مذكرة تفتيش، يجب على العملاء الفيدراليين إقناع القاضي بوجود سبب محتمل للاعتقاد بوجود أدلة على ارتكاب جريمة في الموقع الذي يريدون تفتيشه.

لكن مذكرات التفتيش ليست مقدمات تلقائية للملاحقة الجنائية، وهي بالتأكيد لا تشير إلى أن التهم وشيكة.

القوانين المعنية هي جنايات يعاقب عليها بالسجن.

وقد استخدم أحد القوانين، التي تنطوي على سوء التعامل مع معلومات الدفاع الوطني، في السنوات الأخيرة في مقاضاة مقاول حكومي قام بتخزين كميات كبيرة من السجلات الحساسة في منزله بولاية ماريلاند (حكم عليه بالسجن تسع سنوات) وموظف في وكالة الأمن القومي نقل معلومات سرية إلى شخص غير مخول باستلامها (القضية معلقة).

ولم يكشف المدعي العام ميريك جارلاند عن تفكيره في هذه المسألة. وعندما سئل الشهر الماضي عن ترامب في سياق تحقيق منفصل في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، أجاب بأنه "لا يوجد شخص فوق القانون".

ماذا يقول ترامب؟

أصدر ترامب، الغاضب من التحقيق في السجلات، بيانا يوم الجمعة قال فيه إنه وفريقه تعاونوا مع وزارة العدل وأن ممثليه "أعطوهم الكثير".

وهذا يتعارض مع تصوير فريق ترامب في الإفادة الخطية وحقيقة أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي حدث على الرغم من التحذيرات قبل أشهر من أن الوثائق لم تكن مخزنة بشكل صحيح وأنه لا يوجد مكان آمن لهم في أي مكان في مارالاجو.

وتتنبأ رسالة نشرت كجزء من الإفادة الخطية بالحجج التي يعتزم فريق ترامب القانوني تقديمها مع استمرار التحقيق. رسالة 25 مايو من المحامي م. إيفان كوركوران إلى جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس في وزارة العدل، تعبر عن وجهة نظر قوية وموسعة للسلطة التنفيذية.

وأكد كوركوران أنه من "المبادئ الأساسية" أن يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة لرفع السرية عن الوثائق، على الرغم من أنه لا يقول في الواقع إن ترامب فعل ذلك. وقال أيضا إن القانون الأساسي الذي يحكم سوء التعامل مع المعلومات السرية لا ينطبق على الرئيس.

ولم يكن النظام الأساسي الذي استشهد به في الرسالة من بين القوانين التي تشير الإفادة الخطية إلى أن وزارة العدل تستند إلى تحقيقاتها. وفي حاشية في الإفادة الخطية، لاحظ أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن القانون المتعلق بمعلومات الدفاع الوطني لا يستخدم مصطلح المعلومات السرية.