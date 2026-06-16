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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز متميز لمنظومة شكاوى أسوان وتحقيق نسبة استجابة 99.90% لطلبات المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة للتعامل السريع والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين ، بما يحقق سرعة الإستجابة وحل المشكلات ورفع مستوى الرضا العام .

وفى هذا الإطار ، أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بقيادة سندس حامد ، وذلك بعد تحقيق نسبة إنجاز متميزة بلغت 99.90% فى الإستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر مايو 2026 ، وفقاً للتقرير المرفوع لرئاسة مجلس الوزراء .

محاور منظومة الشكاوى الحكومية

سرعة التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال آلية إلكترونية متطورة .

متابعة كافة الشكاوى الواردة والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لسرعة حلها .

ضمان تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين .

تعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

نتائج منظومة الشكاوى الحكومية

أسفرت جهود منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسوان خلال الفترة المشار إليها عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 99.90% فى التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين بما يعكس كفاءة فريق العمل وسرعة الإستجابة لمتطلبات المواطنين .

تؤكد منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسوان إستمرار جهودها فى تحقيق التواصل الفعال بين المواطن والمسؤول ، والعمل على سرعة الإستجابة وحل المشكلات ، بما يساهم فى رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين فى أداء الجهاز التنفيذى ، وفقاً لرؤية الدولة المصرية نحو بناء جهاز إدارى أكثر كفاءة وإستجابة .

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