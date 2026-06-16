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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أسوان.. لقاء أدبي بعنوان "عبد الرحمن الأبنودى" صوت الوطن وضمير الناس بثقافة كوم أمبو

أنشطة ثقافية
أنشطة ثقافية
محمد عبد الفتاح

نظم قصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة اسوان مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

و عقد بقاعة الندوات لقاء أدبى عن "عبد الرحمن الأبنودى" صوت الوطن وضمير الناس، تناول خلاله الكاتب المسرحى طه حسين الاسواني المسيرة الإبداعية للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، مؤكدًا مكانته الاستثنائية في الشعر العربي المعاصر، ودوره البارز في التعبير عن هموم الإنسان البسيط وقضايا الوطن من خلال لغة شعرية قريبة من وجدان الجماهير

وأشار إلى أبرز المحطات في حياة الأبنودي الأدبية، وإسهاماته في إثراء الشعر العامي المصري، إلى جانب إلقاء نماذج مختارة من قصائده التي جسدت قيم الانتماء والهوية الوطنية، وأسهمت في تشكيل الوعي الثقافي لدى أجيال متعاقبة

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول تجربة الأبنودي الإبداعية، وتأثيرها في الحركة الثقافية المصرية والعربية، حيث أكد المشاركون أن شعره ظل حاضرًا في الوجدان الشعبي لما يحمله من صدق فني وقدرة على ملامسة قضايا المجتمع

أنشطة ثقافية

شهد اللقاء حضور نخبة من الأدباء والمثقفين الذين أشادوا بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات الثقافية التي تسهم في إحياء تراث الرموز الأدبية وتعريف الأجيال الجديدة بقامات الإبداع المصري.

و أكد الحضور أهمية مواصلة الاحتفاء برموز الثقافة المصرية والعربية، لما تمثله تجاربهم من مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ودعامة أساسية لترسيخ الوعي الثقافي والفني في المجتمع.

و نفذت الفاعليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد، ومن خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة اسوان، كما شهد القصر تنظيم محاضرة عن "التحول الرقمي في المكتبات" للمدربة هويدا فهمي، تم التعرف خلالها على أن التحول الرقمي خطوة أساسية لتطوير المكتبات في ظل التطورات التكنولوجية الحالية، و أهمية التحول الرقمي للمكتبات في تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات في أي وقت، حفظ الكتب والمخطوطات النادرة إلكترونيا وتوفير الوقت والجهد للقائمين عليها والمستفيدين منها، و تم طرح امثالة لها مثل عملية الجرد السنوي للمكتبات الموجودة داخل القصور والمكتبات، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية للأطفال "عمل اشكال بالفوم" بإشراف الفنانة زينب محمد.

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