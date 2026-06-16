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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أسوان.. وحدة تكافؤ الفرص تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي والمجتمعي للمرأة والشباب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

 واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى جهودها لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بهدف دعم المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وتعزيز الوعى المجتمعى ، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات الدولة المصرية ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

وفى هذا الإطار ، أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة فى تنفيذ سلسلة البرامج والندوات التوعوية والتدريبية ، والتى تستهدف رفع قدرات المواطنين ، ودعم مشاركتهم الإيجابية فى المجتمع ، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات المستهدفة .

تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل  :

تم تنظيم ورشة عمل تدريبية بعنوان "مهارات الحياة وسوق العمل" ، بمشاركة نخبة من المتخصصين وعدد من السيدات المستفيدات ، بهدف تطوير المهارات الشخصية والعملية ورفع كفاءة المرأة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل .

رفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية  

تم تنظيم إحتفالية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة جنوبية حرة للتنمية ووحدة تكافؤ الفرص بكوم أمبو ، حيث تم إستعراض الجهود المبذولة لدعم وتطوير أداء مؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز دورها كشريك أساسى فى التنمية وخدمة المواطنين .

تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز التمكين الإقتصادى :

تم الإعلان عن تنظيم تدريبات على مستوى مراكز ومدن أسوان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، وبمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء الإقتصاد وإدارة الأعمال ، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم فرص التمكين الإقتصادى .

نشر الوعى المجتمعى ومواجهة القضايا الأسرية :

تم تنظيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "مواجهة العنف الأسرى وآثاره على الأسرة والمجتمع" بالتعاون مع جمعية عمر بن الخطاب لكفالة اليتيم بالفوزة ، بهدف تعزيز الإستقرار الأسرى وترسيخ قيم الحوار والتفاهم داخل الأسرة .

دعم قدرات المرأة وتشجيع المشروعات الإنتاجية :

تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "إستثمرى قدراتك وإصنعى مستقبلك" بمركز الأسرة المنتجة التابع لجمعية تنمية المجتمع بكلابشة ، بهدف تنمية مهارات المرأة وتشجيعها على الإستفادة من قدراتها فى المجالات الإنتاجية المختلفة .

تؤكد وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان إستمرار جهودها فى تنفيذ البرامج التوعوية والتنموية الهادفة إلى بناء قدرات المرأة والشباب ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، ودعم فرص التمكين الإقتصادى والإجتماعى ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية الدولة المصرية .

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