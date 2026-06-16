في أسوان.. وحدة تكافؤ الفرص تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي والمجتمعي للمرأة والشباب

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى جهودها لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بهدف دعم المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وتعزيز الوعى المجتمعى ، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات الدولة المصرية ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار ، أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة فى تنفيذ سلسلة البرامج والندوات التوعوية والتدريبية ، والتى تستهدف رفع قدرات المواطنين ، ودعم مشاركتهم الإيجابية فى المجتمع ، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات المستهدفة .

تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل :

تم تنظيم ورشة عمل تدريبية بعنوان "مهارات الحياة وسوق العمل" ، بمشاركة نخبة من المتخصصين وعدد من السيدات المستفيدات ، بهدف تطوير المهارات الشخصية والعملية ورفع كفاءة المرأة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل .

رفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تم تنظيم إحتفالية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة جنوبية حرة للتنمية ووحدة تكافؤ الفرص بكوم أمبو ، حيث تم إستعراض الجهود المبذولة لدعم وتطوير أداء مؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز دورها كشريك أساسى فى التنمية وخدمة المواطنين .

تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز التمكين الإقتصادى :

تم الإعلان عن تنظيم تدريبات على مستوى مراكز ومدن أسوان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، وبمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء الإقتصاد وإدارة الأعمال ، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم فرص التمكين الإقتصادى .

نشر الوعى المجتمعى ومواجهة القضايا الأسرية :

تم تنظيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "مواجهة العنف الأسرى وآثاره على الأسرة والمجتمع" بالتعاون مع جمعية عمر بن الخطاب لكفالة اليتيم بالفوزة ، بهدف تعزيز الإستقرار الأسرى وترسيخ قيم الحوار والتفاهم داخل الأسرة .

دعم قدرات المرأة وتشجيع المشروعات الإنتاجية :

تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "إستثمرى قدراتك وإصنعى مستقبلك" بمركز الأسرة المنتجة التابع لجمعية تنمية المجتمع بكلابشة ، بهدف تنمية مهارات المرأة وتشجيعها على الإستفادة من قدراتها فى المجالات الإنتاجية المختلفة .

تؤكد وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان إستمرار جهودها فى تنفيذ البرامج التوعوية والتنموية الهادفة إلى بناء قدرات المرأة والشباب ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، ودعم فرص التمكين الإقتصادى والإجتماعى ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية الدولة المصرية .