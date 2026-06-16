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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1448 هـ بمسجد النصر

العام الهجرى
العام الهجرى
محمد عبد الفتاح

وسط أجواء إيمانية وجمع من أهالى ومواطنى المحافظة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1448 هـ ، والذى تم تنظيمه بمسجد النصر ، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والدينية والأكاديمية والتنفيذية .

وبهذه المناسبة العطرة قدم المهندس عمرو لاشين التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى ، ولأبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة ، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

العام الهجرى

هذا وقد بدأت فعاليات الإحتفال بالعام الهجرى الجديد بسماع آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ الشاذلى طلحه ، أعقبها كلمات لوكيل وزارة الأوقاف ، وأيضاً للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية ، والتى تحدثوا فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها للعديد من المشاهد العظيمة والتى ساهمت فى تغيير مسار الدعوة الإسلامية ، وخاصة بعد مراحل مختلفة ومتعددة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره من المحن والشدائد .

وتم التأكيد على أن رسولنا الكريم أستمر فى الجهاد ولم يتقاعس أو يرتكن لتأتى رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة بما يؤكد على الصبر والمثابرة والكفاح من نبينا محمد " ص " ومن أمن به.

وفى نهاية الإحتفال تم تقديم مقتطفات من الإبتهالات والتواشيح الدينية .

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