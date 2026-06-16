محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1448 هـ بمسجد النصر

وسط أجواء إيمانية وجمع من أهالى ومواطنى المحافظة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1448 هـ ، والذى تم تنظيمه بمسجد النصر ، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والدينية والأكاديمية والتنفيذية .

وبهذه المناسبة العطرة قدم المهندس عمرو لاشين التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى ، ولأبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة ، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

العام الهجرى

هذا وقد بدأت فعاليات الإحتفال بالعام الهجرى الجديد بسماع آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ الشاذلى طلحه ، أعقبها كلمات لوكيل وزارة الأوقاف ، وأيضاً للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية ، والتى تحدثوا فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها للعديد من المشاهد العظيمة والتى ساهمت فى تغيير مسار الدعوة الإسلامية ، وخاصة بعد مراحل مختلفة ومتعددة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره من المحن والشدائد .

وتم التأكيد على أن رسولنا الكريم أستمر فى الجهاد ولم يتقاعس أو يرتكن لتأتى رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة بما يؤكد على الصبر والمثابرة والكفاح من نبينا محمد " ص " ومن أمن به.

وفى نهاية الإحتفال تم تقديم مقتطفات من الإبتهالات والتواشيح الدينية .