تصعيد جديد.. يويفا يلوح بالتحرك قانونيًا ضد إنفانتينو

تتواصل تداعيات أزمة مشروع FIFA Forward Enterprise، بعدما صعّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موقفه تجاه رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جياني إنفانتينو، ملوحًا باتخاذ خطوات قانونية على خلفية المشروع الذي تم إلغاؤه مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلًا عن "تليجراف"، أن "يويفا" بعث خطابًا رسميًا إلى إنفانتينو أبلغه فيه بأنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم أو تقديم شكاوى أمام الجهات المختصة، اعتراضًا على آلية طرح المشروع الاستثماري.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي لم يكتف بمخاطبة "فيفا"، بل وجه رسائل مماثلة إلى عدد من المستثمرين الذين ارتبطت أسماؤهم بالمشروع، من بينهم رجل الأعمال الأمريكي جوشوا كوشنر، ورئيس شركة "تريب أدفايزر" جريج مافي، إضافة إلى بنك JP Morgan.

وأكدت الصحيفة أن "يويفا" طالب بالحفاظ على جميع الوثائق والمراسلات والملفات الإلكترونية المتعلقة بالمشروع، مشددًا على ضرورة عدم حذف أو تعديل أي بيانات قد تكون مطلوبة في حال تصاعد النزاع إلى المسار القضائي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر من أن أي عبث بالمستندات أو التخلص منها قد يُفسر على أنه إتلاف للأدلة، وهو ما قد يترتب عليه إجراءات قانونية إضافية.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان "فيفا" رسميًا التراجع عن مشروع FFE، الذي كان يستهدف إنشاء كيان تجاري يتولى إدارة جزء من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، مع طرح نسبة من أسهمه أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وكان المشروع يهدف إلى توفير مليارات الدولارات من خلال بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات "فيفا"، وفي مقدمتها كأس العالم، إلا أنه واجه معارضة واسعة من "يويفا"، إلى جانب اتحادات قارية أخرى، ما دفع الاتحاد الدولي في النهاية إلى إيقافه.