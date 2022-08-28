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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الحرب والعقوبات.. أمريكا تسعى لإبرام اتفاق مع روسيا | تفاصيل

صدى البلد

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن وكالة "ناسا" الأمريكية تحاول توقيع اتفاق مع روسيا بشأن مشاركة مركبات "بوينج" الأمريكية في الرحلات الفضائية المتبادلة.

وذكرت الوكالة أن "ناسا" تعول على أن تبدأ الخريف المقبل محادثات مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وأوضحت أن تلك المحادثات بشأن إدراج مركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة "بوينج" الأمريكية على برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة. أعلن ذلك الخميس 25 أغسطس مدير القسم الأمريكي في برنامج المحطة الفضائية الدولية، جويل مونتالبانو، في مؤتمر صحفي عقد في موقع "ناسا" الإلكتروني.

ماذا تقول الولايات المتحدة؟

وقال مونتالبانو:" اعتزم البدء في تلك المحادثات في الخريف، كما تعرفون فإننا قد وقعنا اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة التي تقضي بتحقيق رحلة فضائية واحدة أعوام 2022، 2023، 2024  لرائد فضاء روسي على متن مركبة دراجون المأهولة التابعة لشركة سبيس إكس، وتعّول ناسا بعد إطلاق برنامج الرحلات المتبادلة الخريف المقبل على إدراج مركبات بوينج على البرنامج وتوقيع الاتفاقية طويلة الأمد".

وأوضح أنه ليس من الضروري عقد اتفاقية جديدة بل يكفي إدخال تعديلات على الاتفاقية سارية المفعول لكي يحضر رائد لـ"ناسا" في كل مركبة "سويوز" ورائد من "روسكوسموس" في مركبة "بوينج" أو "سبيس إكس".

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يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في 15 يوليو الماضي عن توقيع اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة مع "ناسا" والتي تقضي بقيام رواد الفضاء الروس بـ3 رحلات فضائية على متن مركبات "دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

ويتوقع أن تقوم رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، بأول رحلة فضائية على متن مركبة "دراجون" الأمريكية المأهولة. أما رائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو، فسيحقق رحلة فضائية في 21 سبتمبر المقبل على متن مركبة "سويوز إم إس - 22" الروسية.

روسيا ناسا بوينج روس كوسموس سبيس إكس

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