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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تحدد 29 سبتمبر القادم موعدا لانتخابات مجلس الأمة

صدى البلد

حدد المرسوم الأميري الكويتي الصادر اليوم  الأحد دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي للاقتراع يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل موعدا للانتخابات . 


وتضمن المرسوم الأميري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي - وأنه وبعد الاطلاع على الدستور- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة.


وحدد المرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 ه الموافق 29 سبتمبر 2022 و على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
ويقضي مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية "الشويخ" - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد)،وتضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة) في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).


وكان صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية الكويتية .

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