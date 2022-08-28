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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة غدا.. والتصويت 29 سبتمبر

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بصدور مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة «أمة 2022» رسمياً في جريدة الكويت اليوم.

وحدد المرسوم يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر موعداً للاقتراع في الانتخابات.

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فتح باب الترشح غدا

وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، غدا الإثنين، حسبما ذكرت مصادر حكومية. 

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية؛  أشارت المصادر إلى صدور توجيهات من مجلس الوزراء الكويتي ، إلى جهات الدولة المعنية بمضاعفة الجهود للاستعداد للعملية الانتخابية والتزام الشفافية والحياد التام بناء على أوامر القيادة السياسية. 

وعقب صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول التي أصبحت نهائية بصدور الأحكام في الطعون الـ 61 التي قدمت للمحاكم من كل ذي شأن، وينتظر اعتماد إنشاء اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف عليها، وفق الأنباء الكويتية.

وخلال اليومين الماضيين رفعت مخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس، مخفر الدعية في الدائرة الأولى، ومخفر الشامية للدائرة الثانية، ومخفر كيفان للثالثة، ومخفر العمرية للرابعة، ومخفر العدان للدائرة الخامسة، أقصى درجات الاستعداد لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم الطعون على الجداول الانتخابية. 

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