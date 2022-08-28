تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. إصلاح عيب خلقي بالحوض لرضيعة

نجحت الأطقم الطبية بمستشفى نصر بورسعيد التخصصى التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل في إصلاح عيب خلقي لطفلة رضيعة عمرها شهرين، كانت تعاني من ضيق بحوض الكلى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات تم تحضير الحالات للإجراء.



كما حقق الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال بمستشفى نصر بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نجاح عقب انتهاء معاناة لطفلة من إمساك مزمن وسلس برازي وتعذُّر ارتخاء المستقيم.

كان فريق طب جراحة الأطفال بمستشفى النصر فى بورسعيد أجرى عملية حقن بوتوكس بعضلة الشرج للطفلة يبلغ عمرها خمس سنوات لإنهاء معاناتها المرضية.

حالة الطفلتين عقب إجراء العمليتان

وأكدت هيئة الرعاية الصحية فى بورسعيد أن الحالة العامة للطفلتين أصبحت مستقرة، بعد الخضوع للتدخلات الجراحية، وأنهما عادا لممارسة حياتهما بشكل طبيعي، وذلك بمساهمة بسيطة يدفعها المنتفع بالتأمين الصحي الشامل.