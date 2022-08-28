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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في مادة الديناميكا لعلمي رياضة..

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته اليومية لأعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، والتي يتم عقدها في القترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها  بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن متابعة سير امتحانات  الدور الثاني الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات التي انتظمت في المدارس المخصصة كلجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددها 7 لجان.

 

حيث أشار وكيل التعليم إلى متابعته" من خلال غرفة عمليات المديرية "لسير أعمال الامتحانات"، والتي شهدت "اليوم" أداء طلاب علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضات التطبيقية "الديناميكا" وعددهم 90 طالباً وطالبة ، بنسبة حضور وصلت إلى 90% ، مؤكداً على انتظام سير أعمال الامتحانات في أجواء جيدة ومنضبطة ودون حدوث أية معوقات أو مشاكل، منوها عن قيام غرفة العمليات بالمديرية بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات.

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كما أشار عبد التواب إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ"د. محمد هاني غنيم"  بالمتابعة المستمرة للتأكد من توافر الأجواء المناسبة لأداء امتحانات الدور الثاني، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وسرعة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع التواصل المستمر بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية، وذلك أسوة بما تم في الدور الأول.

وكانت الوزارة قد أعلنت جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي بدأت "السبت قبل الماضي "باللغة العربية والتربية الدينية ،الأحد "باللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية،الاثنين:الجبر والهندسة الفراغية، الثلاثاء:الاقتصاد والإحصاء والتاريخ،الأربعاء: الفيزياء والتاريخ ،الخميس :اللغة الأجنبية الأولى،السبت "27/ 8":الكيمياء والجغرافيا ،الأحد :الديناميكا ،ويوم الاثنين:الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل،وتختتم  يوم الثلاثاء " 30/ 8" 13 بمواد : الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق. 

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