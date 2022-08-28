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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 380 تعدياً بالمرحلة الأولى من الموجة الـ20

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في  حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 20  لإزالة التعديات_والتي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة_،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي تعده الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم " أمس" إزالة 37 حالة تعد، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه" منذ بداية الموجة في 13 أغسطس الجاري  وحتى 27 من نفس الشهر" إلى 382 حالة تعد (299حالة  على أملاك دولة +83 حالة  على أرض زراعية) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

يُشار إلى أن  الموجة الــ 20 من من حملات الإزالة ، قد انطلقت مرحلتها الأولى" 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل"، والتي تليها المرحلة الثانية  والمقرر إجراؤها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم. 

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