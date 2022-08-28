ضبط لحوم مصنعة غير صالحه للاستهلاك الأدمى في دمياط

محافظة دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط ومديريه الطب البيطرى، حملة مكبرة بالاسواق لضبط اللحوم الفاسدة والاغذية الفاسدة وغير الصالحة.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط ٢٥٠ كيلو لحوم مصنعة بعدد من المطاعم داخل مدينه دمياط، كما تم ضبط ، 70 كيلو لحوم لعدم وجود بيانات داخل محل كشرى افتتح مؤخرا برأس البر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابه العامه لتولى التحقيق.

تانى الحملة في إطار خطة الدولة والأجهزة المعنيه لضبط الأسواق والمخالفين والمواد الغذائية الغير صالحه لاستهلاك الادمى.

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