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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس المنطقة الأزهرية الجديد لتهنئته بمهام منصبه

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور الأزهر الشريف في بناء وتنمية المجتمع باعتباره مؤسسة دينية وتعليمية تنشر تعاليمها ليس في مصر فقط ولكن للعالم أجمع، وتدعو للتسامح الإنساني، واحترام الآخر ونشر الوسطية والاعتدال في شتى مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لتهنئته بمهام منصبه الجديد متنمياً له التوفيق في مهمة عمله في المنطقة الأزهرية بالشرقية ليمثل إضافة قوية ودعماً للارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري في مختلف المعاهد الدينية بنطاق دائرة المحافظة.

أضاف المحافظ أن الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء ويمثل رمز الوسطية و يعمل على نشر قيم التسامح و التعايش السلمي بين الناس.

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ومن جانبه أوضح الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه سيسعى للارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري في المعاهد الدينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تقديم تعليم جيد لتقديم جيلاً واعياً قادراً على العمل والعطاء وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم ونشر تعاليم الدين السمحة.

الشرقية الازهر الشريف تكنولوجيا المعلومات محافظ الشرقية تكنولوجيا الجامعات رئيس الإدارة المركزية

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