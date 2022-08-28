انقسام في الإسماعيلي حول مصير حمزة الجمل

تفرض حالة من الانقسام داخل نادي الإسماعيلي بشأن مصير حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الاستمرار مع الفريق في الموسم الكروي الجديد .

ويرى فريق داخل مجلس إدارة النادي بقيادة يحيى الكومي أهمية التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل خاصة مع تراجع نتائج الدراويش في الجولات الأخيرة من الدوري الممتاز مع حمزة الجمل .

وفي المقابل يتمسك فريق أخر داخل مجلس إدارة النادي ببقاء الجمل خاصة إنه نجح في إنقاذ الإسماعيلي من الهبوط إلى دوري القسم الثاني بعد موسم صعب على الدراويش وعشاقه.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف حمزة الجمل بشأن نهائي مع الإسماعيلي سواء بالبقاء أو الرحيل من خلال عقد جلسة معه من قبل إدارة النادي .