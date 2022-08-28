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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس أب متهم بضرب نجله حتى الموت في الشرقية

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة مشتول السوق حبس الأب المتهم بضرب ابنه حتى الموت داخل مسكنه بمدينة مشتول السوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكانت النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان سبب حدوثها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مستشفى مشتول بوصول "محمد ر ا ب" جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص أن المجني عليه تعرض للتعدي البدني الذي أودى بحياته، وأشارت التحريات إلى تورط الأب في الواقعة، وتم التحفظ عليه واصطحابه إلى ديوان المركز لمناقشته حول الواقعة.

 

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تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمشتول السوق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي  لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

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