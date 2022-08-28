رئيس الكنيسة الكاثوليكية يشيد بتواضع المتنحين عن كرسي البابوية طواعية ..فيديو

أشاد البابا فرنسيس، بتواضع أحد الباباوات القلائل في التاريخ الذين تنحوا طواعية بدلا من البقاء على كرسي البابوية مدى الحياة، وذلك بعد أن ألمح مرارا أنه قد يتنحى في المستقبل إذا تسبب اعتلال صحته في تعطيل قيادته لـ الكنيسة الكاثوليكية.

وأذاعت فضائية "يورونيوز" عربية، تصريحات بابا الفاتيكان خلال زيارته القصيرة لمدينة لاكويلا بوسط إيطاليا وهي المدينة نفسها التي دُفن فيها سلستين الخامس الذي تنحى من البابوية عام 1294، بعد خمسة أشهر فقط من تنصيبه ليعود إلى حياة الرهبنة، في سابقة لم تشهدها الكنيسة من قبل.

وكان البابا بنديكت السادس عشر، الذي أصبح في عام 2013 أول بابا يتنحى طواعية منذ نحو 600 عام، قد زار لاكويلا هو أيضا قبل أربع سنوات من تنحيه؛ وأثنى فرنسيس أيضا في السابق على شجاعة بنديكت.