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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أفضل فترات حياتي.. مهند لاشين يودع طلائع الجيش برسالة مؤثرة

مهند لاشين
مهند لاشين

وجه مهند لاشين لاعب طلائع الجيش رسالة إلى ناديه والذي رحل عنه منذ ساعات قليلة عقب انتهاء عقده مع الفريق.

وكتب مهند عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم الاحد: "الحمد لله 3 سنوات مع طلائع الجيش بقلب حزين وعشرة ان شاء الله تدوم انتهت فترة من افضل فترات حياتي مع لاعبيه و جهاز إداري و فني هم الافضل دائماً و ابداً.

وتابع مهند لاشين، قائلا: "بشكر ربنا و بشكركم على كل حاجه بنا شكراً على اول بطوله وعلى احلام اتحققت.. شكراً على اصدقاء و اخوات مش هعرف اعوضهم #شكراً_طلائع_الجيش

وأكد مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس" أنه سيتواجد الموسم المقبل مع نادي فيوتشر، بعد الاطمئنان على موقف طلائع الجيش الذي له كل الفضل فيما وصل له، واحتلال المركز الرابع.

وتغلب طلائع الجيش على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.
 

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IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_١٨٣٥٢٦
IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_١٨٢٧٠٩
IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_١٨٢٧٠٩
مهند لاشين لاعب طلائع الجيش رسالة وداع فيوتشر رسالة مؤثرة المركز الرابع

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