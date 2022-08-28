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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لضبط صاحب شركة استيراد بحوزته 1489 قطعة يشتبه في أثريتها..صور

ضبط قطع يشتبه في
ضبط قطع يشتبه في أثريتها بالمنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا، بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التعدى على التراث الأثرى والعمل على ملاحقة وضبط حائزى القطع الأثرية


فقد أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحه والآثار قيام ( صاحب شركة إستيراد وتصدير - مطلوب ضبطه فى  7 قضايا "تبديد" – مقيم بمحافظة المنيا ) بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الإتجار .

ضبط كميه من القطع المشتبه في اثريتها بالمنيا 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وعثر بحوزته على ( عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها ).

انتهت اللجان المختصة من فحص  (1489) قطعة منها (عملات معدنية وورقية – ميداليات – أباريق – أوانى ....) والتى أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية .. وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار ، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطع مضبوطه

كان ضباط مباحث السياحة والآثار بالمنيا  قد تحفظوا على مخزن يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية التي يشتبه في أثريتها بإحدى قرى مركز المنيا تم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من رئيس مباحث السياحة والآثار، يفيد بحيازة شخص لعدد كبير من القطع الأثرية للاتجار بها، داخل مخزن بإحدى الفيلات. 

وانتقل رجال الشرطة والآثار على الفور إلى مكان الواقعة، وبتقنين الإجراءات أمرت النيابة العامة بالتفتيش، وتم ضبط عدد كبير من القطع الأثرية يشتبه في أثريتها دخل هذه الفيلا، حيث يجري حصرها وعرضها على النيابة العامة لتشكيل لجنة من أثار مصر الوسطى لفحصها، والتعرف على أثريتها من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

المنيا محافظة المنيا استيراد وتصدير السياحة والاثار شرطة السياحة والآثار قطاع شرطة السياحة والآثار

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