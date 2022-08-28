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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح خارج حسابات فيتوريا في معسكر منتخب مصر القادم

صدى البلد

تأكد خروج محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من حسابات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال معسكر الفراعنة المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر القادم يوم 15 سبتمبر على أن ينتهي يوم 26 من نفس الشهر، طبقاً للأجندة الدولية للفيفا.

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زيارات روي فيتوريا وميكالي إلى الأندية.. مضيعة للوقت أم مشروع جديد؟

ووافق البرتغالي روي فيتوريا على خروج محمد صلاح من المعسكر المنتخب الوطني، نظراً لعدم وجود مباريات رسمية خلاله.

ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا الوطني مباراتين وديتين خلال المعسكر القادم للفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

مباريات مصر الودية

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام كلا من النيجر وليبيريا، على أن يتم التأكيد على طرفي المباراتين الوديتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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