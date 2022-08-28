الأول في المحافظات الحدودية.. مركز شباب الخارجة يتأهل لنصف نهائي الدوري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تأهُل مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد كأول مركز شباب بالمحافظات الحدودية لنصف نهائي دوري مراكز الشباب مُنذ انطلاقه، برعاية توتال انريجز.

وصعد مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد إلي نصف نهائي الدوري بعد إقصائه مركز شباب العمراوي بطل النسخة الأولي والخامسة من دوري مراكز الشباب، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة قوية ومثيرة أُقيمت علي ملعب نادي المنيا الجديدة.

و تحدد الفرسان الأربعة المتأهلين للمربع الذهبي لدوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، حيث يلتقي مركز شباب البرامون بالدقهلية فريق مركز شباب ناهيا بالجيزة، ويلتقي فريق مركز شباب مستقبل العُميد بمطروح فريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد.

وتأتي بطولة دوري مراكز الشباب المصرية لعام 2022، برعاية شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، حيث قررت الشركة أن تكون جزء من رعاية كرة القدم المصرية عن طريق دعم مشروع تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، بعد أن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز وبناء علاقة قوية مع وزارة الشباب والرياضة.