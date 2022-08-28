شاهد.. أحدث ظهور لـ عماد متعب وميدو وفضل

حرص عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، علي مشاركة جمهوره صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر عماد متعب بصحبه احمد حسام ميدو ومحمد فضل في أحدث ظهور لهم، وعلق علي الصورة كاتبًا: "من ختام بطولة cib زد المفتوحة للاسكواش".



يُذكر أن عماد متعب تزوج من ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم في عام 2013، وأنجب منها ابنتيه تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.



وكان عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، شهيراً بأهدافه القاتلة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وكان يُلقب دائماً من قبل الجماهير الأهلاوية بـ لقب “ملك الـ 90”، نسبة لأهدافه في الوقت بدل من الضائع بعد إنتهاء الوقت الأصلي.