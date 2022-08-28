عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ عماد متعب وميدو وفضل

متعب وميدو وفضل
متعب وميدو وفضل

حرص عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، علي مشاركة جمهوره صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر عماد متعب بصحبه احمد حسام ميدو ومحمد فضل في أحدث ظهور لهم، وعلق علي الصورة كاتبًا: "من ختام بطولة cib زد المفتوحة للاسكواش".


يُذكر أن عماد متعب تزوج من ملكة جمال مصر  السابقة يارا نعوم في عام 2013، وأنجب منها ابنتيه تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.


وكان عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، شهيراً بأهدافه القاتلة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وكان يُلقب دائماً من قبل الجماهير الأهلاوية بـ لقب “ملك الـ 90”، نسبة لأهدافه في الوقت بدل من الضائع بعد إنتهاء الوقت الأصلي.

 

IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_٢١٠٦٠٠
IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_٢١٠٦٠٠
محمد فضل احمد حسام ميدو صورة جديدة عماد متعب منتخب مصر يارا نعوم نجم النادي الأهلي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبلد الوليد (3-0) في الدوري الإسباني

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

الكيلو بـ 9 جنيهات .. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

ترشيحاتنا

دراسة تكشف عادة شائعة تسبب سرطان المريء

الأهلي أم الزمالك.. التموين تفجر مفاجأة عن تسجيل لقب نادي القرن| فيديو

رخصة مزاولة المهنة للمعلمين .. ماذا قال عنها وزير التعليم؟|القصة كاملة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتأخر بهدف أمام موناكو في الشوط الأول

هل قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات تعدل ختم المصحف؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائع

8 جامعات أهلية تقبل الطلاب دون اختبارات قبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان مكشوف.. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة.. شاهد

مهنتها وأزمة ابنتها مع البوركيني .. أسرار لا تعرفها عن هبة قطب

3 مشروبات شائعة تسبب الموت المفاجئ وعدم انتظام ضربات القلب

ليلة لا تنسى.. سر زيارة شيرين عبد الوهاب لمنزل سميرة سعيد

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ