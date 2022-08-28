أخبار الزمالك اليوم.. الظهور الأول لـ الوردي ونداي في التدريبات.. رسالة فيريرا للاعبين قبل مواجهة إيسترن كومباني

شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة التي يرصدها موقع صدي البلد في التالي:-

الزمالك يختتم تدريباته استعداد لمواجهة إيستران كومباني الثلاثاء



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، تدريباته مساء غد الاثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في الدوري.

تقسيمة قوية بتدريبات نادي الزمالك اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية وخططية قوية على هامش تدريب اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني في الدوري الممتاز.



الظهور الأول لـ الوردي ونداي في تدريبات الزمالك





حرص كلا من السنغالي إبراهيما نداي مهاجم فريق الزمالك الجديد والمغربي زكريا الوردي لاعب الوسط المنضم مؤخرا للقلعة البيضاء على التواجد في مقر النادي اليوم في غرفة ملابس الأبيض.

المباريات الحاسمة.. لاعب الهلال السابق: الزمالك الأكثر جاهزية في كأس سوبر لوسيل





يرى ناصر الشمراني، لاعب نادي الهلال السابق، أن الزمالك هو الأكثر جاهزية عن الفريق السعودي في نهائي كأس سوبر لوسيل.

تعرف على رسالة فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة إيسترن كومباني

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.