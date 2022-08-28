الزمالك يختتم تدريباته استعداد لمواجهة إيستران كومباني الثلاثاء

تعرف علي موعد تدريب الزمالك الختامي لمواجهة ايستران كومباني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، تدريباته مساء غد الاثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في الدوري.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عن قائمة المباراة عقب الانتهاء تدريب الغد، على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية وخططية قوية على هامش تدريب اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني في الدوري الممتاز.

شهدت التقسيمة التي قادها أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين ، تطبيق بعض الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق على نقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين وتصحيح الأخطاء، وفي نهاية التقسيمة حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الاجتماع بأكثر من لاعب من مجموعة الشباب ، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب فيريرا مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين المشاركين في التدريبات بالتركيز وبذل أقصى جهد واستغلال الفرصة التي يحصلون عليها مع الفريق الأول.

وطالب المدير الفني اللاعبين في حضور جهازة المعاون بتنفيذ كل المطلوب منهم سواء في الجانب البدني أو الخططي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة كل من، سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه و محمد حسام "بيسو" و محمد طارق رباعي الأبيض، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك عقب خضوع الرباعي لبرنامج تأهيلي واستشفائي خلال مران الأمس، وعدم مشاركتهم في التدريبات الجماعية بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم لقاء المصري الأخير في مسابقة الدوري.

وأدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة فنية وخططية خاصة ، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد قيادة هذه الفقرة، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والأمور الخططية استعدادا للمباراة المقبلة أمام إيسترن كومبانى.

وقام الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بتوجيه اللاعبين ونقل التعليمات لهم بشكل مستمر خلال هذه الفقرة ، وذلك تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.



ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها الفريق الأبيض رسميا .