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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حادث مروع.. إبراهيم تاتليسس على كرسي متحرك وقدماه في الجبس.. صور

إبراهيم تاتليسس
إبراهيم تاتليسس

ظهر الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، وهو يغني على أحد المسارح أمس على كرسي متحرك وقدماه في الجبس، إثر الحادث الذي تعرض له منذ حوالي أسبوع في مدينة بودروم التركية.

 

وبدأ إبراهيم تاتليسس حديثه على المسرح، قبل أن يغني قائلًا: «لقد نظر الله إلينا.. كيف خرجنا من هناك أحياء، ما زلت في حيرة من أمري»، مشبهًا ما حصل معه في ذلك اليوم بما يحدث بالأفلام الأجنبية، مضيفا: «قد اصطدمنا بالصخرة، وأحد الموظفين سألني هل نحن على قيد الحياة يا سيد إبراهيم؟ فقلت له حفظنا الله».

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حادث إبراهيم تاتليسس :

وتعرض الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس وابنته لحادث سير، حيث انقلبت سيارته فى أحد طرق السفر السريعة، ونفت وسائل إعلام تركية وفاته، وأشارت إلى أنه أصيب  بجروح فى مدينة بودروم التركية.

 

كانت شائعات قد انتشرت من حسابات نشطاء أتراك تشير إلى وفاته وهو أمر غير حقيقى بحسب وسائل الاعلام.

 

وذكرت وكالات تركية، أن تاتليسس أراد الخروج من بودروم وأثناء ذلك تعرض لحادث سير مما أدى إلى إصابته.

 

وأوضحت أن مركبة تاتليسس، خرجت عن السيطرة بسبب الأرض الزلقة، واصطدمت بالسيارة التى أمامها وتدحرجت في الحاجز.

 

إبراهيم تاتليسس من أيقونات الغناء فى تركيا كان يحيى مئات الحفلات والأفراح حتى أقعدته رصاصة غدر ومنعته من الوقوف مرة أخرى على المسرح وبعد سنوات من العلاج ظهر مرة أخرى على جمهوره مع ابنته "ميلان" وأدى أحب الأغنيات إلى قلبه.

 

تاتليسس من مواليد 1 يناير 1952 بمدينة أورفة جنوب شرق تركيا لأب عربس وأم تركية له بمسيرته الفنية 42 ألبوما غنائيا وتعرض للعديد من محاولات الاغتيال فس الفترة ما بين 1990 حتى 2011 وكل هذه المحاولات تركت أثرا واضحا فيما بعد وهو ما حدث بالفعل وقد أصيب بالشلل.

 

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إبراهيم تاتليسس حادث إبراهيم تاتليسس الفنان التركي إبراهيم تاتليسس

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