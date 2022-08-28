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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

سليمان عيد غاضبا: هو أي حد هياخد الدوري غير الأهلي لازم يتشتم

سليمان عيد
سليمان عيد

علق الفنان سليمان عيد على الهجوم الذى تعرض له من قبل جمهور الاهلى بعد احتفاله بفوز الزمالك ببطولة الدورى للموسم الثانى على التوالى.

 

وقال سليمان عيد عبر قناة نادى الزمالك:" أنا زعلان وحزين جدا وهو أي حد هياخد الدوري غير الأهلي لازم يتشتم وأنا نفسي اعرف مين اللي وراء الناس اللي بتشتم دية"

 

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شتموني وقالولي يا بواب.. رد ناري من سليمان عيد على جمهور الأهلي

 

شتموني وقالولي يا بواب.. رد ناري من سليمان عيد على جمهور الأهلي 

 

وكان سليمان عيد وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك احتفل بفوز الزمالك ببطولة الدورى، حيث نشر صورته وعلق عليها قائلاً : لقد استيقظ الشخص اللي فريقه اخد الدوري مرتين ع التوالي.

 

هذا الاحتفال جعل يتعرض لاهانات كبيره جداً من قبل جمهور الاهلى وإساءات بذيئة وهو ما جعله يشعر بحالة من الحزن.

وقال سليمان عيد في مداخلة عبر قناة  تصريحات فى قناة النادى الزمالك: من ساعة الصورة ما نزلت وفى اهانة كبيره أتعرض اليها، على الرغم انى هنيت الزمالك فى الموسم الماضى ببطولة الدورى، وكنت أهنأ الاهلى عندما يفوز.

 

 

 

 

وأضاف:" 40 سنة تمثيل عملت فيهم أدوار كتير، عمر ما تعرضت لكدا، وبمجرد ما نزلت الصورة اللي فرحان فيها بفوز الزمالك لقيت كمية شتيمة متعرضتش ليها في حياتي كلها :"

 

تابع :" عايز اعرف يعنى ايه بواب، البواب دى مهنة شريفه، وما يحدث اهانة للمهنة المحترمة "البواب" وليس لسليمان عيد.

 

 

 

 

نجح الزمالك في حسم لقب الدوري المصري لكرة القدم موسم 2021 - 2022، قبل جولتين من نهاية المسابقة رسميًا.

 

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 77 نقطة، بعد التعادل في الجولة الـ 33 مع المصري بدون اهداف.

 

وبعد تتويجه بشكل رسمي، انهالت العديد من رسائل التهنئة على نادي الزمالك، كان أبرزها من فريق ولفرهامبتون الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تكريم سليمان عيد:

 

كرم المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال أبطال مسلسل “جزيرة غمام” بعد النجاح الذى حققه العمل عند عرضه فى رمضان الماضى.

 

وأقام المركز الكاثوليكى ندوة تكريم لفريق عمل بقاعة الآباء الفرنسيسكان.

 

وبدأ التكريم بدقيقة حداد على روح ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين، وذلك قبل بدء ندوة تكريم أبطال المسلسل.

 

وحرص سليمان عيد على توجيه الشكر للاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري على التكريم، وتحدث عن كواليس المسلسل وقال:" احببت العمل مع المخرج حسين المنباوي، واردت ان اكسر اللون الكوميدي بجزيرة غمام.

 

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