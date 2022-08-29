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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وكيل سواريش يكشف تفاصيل بند الشرط الجزائي في عقد المدرب مع الأهلي

صدى البلد

كشف كويم ريبيرو، وكيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، حقيقة وجود بند في عقد سواريش مع الأهلي ينص على تفعيل الشرط الجزائي من الموسم الجديد.

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قال كويم ريبيرو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " لا يوجد في العقد المبرم بين سواريش والأهلي ما ينص على تفعيل الشرط الجزائي من الموسم الجديد".

 الشرط الجزائي

وأضاف: "كل ما يشاع بشأن تفعيل الشرط الجزائي من الموسم الجديد وليس الحالي أخبار خاطئة ولا أساس لها من الصحة".

وختم حديثه قائلا: "سواريش في مهمته مع الأهلي في الموسم الجديد بشكل طبيعي، ولم يخبرنا أحد بعكس ذلك أو بأي مستجدات حتى الآن، تفكير سواريش منصب حاليا على الفوز في المباراة المقبلة، الأمر واضح بالنسبة للمدرب وممثليه، ريكاردو مستمر مع الأهلي في الموسم المقبل".

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