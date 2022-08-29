چوني ديب يطير في السماء ببدلة رائد فضاء في حفل الـ MTV ..شاهد

ظهر جوني ديب خلال فعاليات حفل MTV Video Music Awards، وهو يرتدي بدلة رجل القمر طائراً في السماء فوق المسرح.

ولم يكن جوني ديب يرتدي البدلة بشكل حقيقي حيث تم وضع وجهه عليها عبر الهولوجرام، وتحدث جوني ديب قائلًا: "أريد فقط أن تعرفوا يا رفاق أنني متاح لأعياد الميلاد، وحفلات الزفاف، والاستيقاظ، أي شيء تحتاجه".

ومن المقرر أن تحصل المغنية العالمية نيكى ميناج على جائزة Michael Jackson Video Vanguard.

سيتم بث حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards على الهواء مباشرة من إحدى قاعات الاحتفال بولاية نيوجيرسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

سيقدم حفل MTV Video Music Awards كل من نيكي ميناج وجاك هارلو ول ل كول، فيما سيشهد الحدث عروضا فنية لكل من إيمينيم، سنوب دوج، باد باني، ليزو، بلاك بينك وغيرهم.

من بين المرشحين لجوائز في حفل MTV Video Music Awards كل من دريك، إد شيران، هاري ستايلز، ليل ناز، جاك هارلو، أوليفيا رودريجو، وتايلور سويفت.

ترشح كل من هاري ستايلز ودوجا كات لنيل 8 جوائز، يليهما دريك وكيندريك لامار وليل ناز بسبعة ترشيحات لكل منهم، ومن المقرر أن تحصل نيكي ميناج على جائزة خاصة خلال الحفل.