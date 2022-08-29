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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحف المصرية تبرز بحث رئيس الوزراء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي السياسات النقدية

صدى البلد

 تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.


وأبرزت صحيفة "الأهرام" بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أمس، عددا من الإجراءات المقترحة في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية، وضمان توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
 

وتناول الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية، وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة «كورونا».
 

وخلال الاجتماع، عرض القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على رئيس مجلس الوزراء موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مع استعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة.
 

وتطرق اللقاء أيضا إلى الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
 

وفي ختام اللقاء، تم تأكيد أهمية اللقاءات المستمرة، والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

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