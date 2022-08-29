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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري: تعزيز التعاون بين مصر ومدغشقر فى الموارد المائية

وزير الرى يلتقى نظيره
وزير الرى يلتقى نظيره من مدغشقر

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بفيدينيافو رافوكاترا وزير المياه والصرف الصحى بدولة مدغشقر والوفد المرافق له ، وبرافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مصر ،  وباسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مدغشقر ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

أكد سويلم  رغبته في تعزيز التعاون بين مصر ومدغشقر فى مجال الموارد المائية ، ومشيراً لما تمثله مثل هذه اللقاءات من فرصة هامة لزيادة التواصل والتعاون بين مختلف دول العالم وزيادة قدرتها على التعامل مع قضايا المياه ، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ، وأن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات .

واستعرض رافوكاترا التحديات الكبيرة التي تواجه مدغشقر في مجال إدارة الموارد المائية ، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من أعاصير وجفاف والتى تفاقم من الوضع الحالي ، كما أشاد سيادته بالإدارة المتميزة للموارد المائية في مصر ، وما تمتلكه مصر من خبرات عديدة فى مجال الإدارة المثلى للمياه ، الأمر الذى شجع بلاده على السعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه لمواجهة التحديات التى تواجهها مدغشقر ، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في هذا المجال.

وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتميزة فى مجال حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وفى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتي يمكن نقلها لدولة مدغشقر ، حيث تم خلال اللقاء الإتفاق على إعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الموارد المائية والري يشتمل على تقديم الخبرة المصرية في مجالى حصاد الأمطار وإدارة المياه الجوفية لدولة مدغشقر ، مع الترتيب لإجراء زيارات ميدانية لعدد من خبراء وزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه لدولة مدغشقر للتعرف على التحديات الموجودة على أرض الواقع ، و وضع خطط ومقترحات للتعامل معها.

ووجه سويلم الدعوة لرافوكاترا  للمشاركة فى إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر إكتوبر المقبل ، لإثراء الحوارات والمناقشات خلال فعاليات الإسبوع ، والذى يُعد في الوقت ذاته فرصة لتوفير تمويل من الجهات المانحة للمشروعات التى ترغب مدغشقر فى تنفيذها.

ومن جانبه أشار برافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مصر لإستعداد البرنامج للتنسيق مع الجانبين في إعداد بروتوكول التعاون ، وتعزيز التعاون (جنوب – جنوب) ، ونقل الخبرات المصرية المتميزة لغيرها من الدول الافريقية ، كما توجه بالتحية لما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة لصالح المزارعين ودعم روابط مستخدمى المياه ، كما توجه بالشكر لمصر على تنظيم إسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27 .

الموارد المائية الري مدغشقر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وزير المياه والصرف

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