الارتفاع مستمر وعيار 21 يسجل 1084 جنيها.. صدى البلد يستعرض أسعار الذهب

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة، مستمرة فى الارتفاع، موضحًا أن آخر انخفاض كانت من فترة.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن الذهب يشهد ارتفاعا و الدولار يشهد ثباتا فى الأسعار.

استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-8-2022.

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين أسعار:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1239 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1084 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 929 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8648 جنيها.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 .

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