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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود مستمر ..أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-8-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022بقيمة تتراوح مابين جنيه حتى 3 جنيهات فى الجرام الواحد.

وننشر  أسعار الذهب اليوم على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الذهب اليوم 

 

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم  الاثنين 1239جنيها

 

سعر الذهب عيار 24 

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو 1136جنيها.

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الأسعار فى الطالع ..ارتفاع الذهب اليوم الأحد.. فيديو

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سعر الجنيه الذهب اليوم 28-8-2022


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1084جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 929جنيها.

 

سعر الذهب عيار 18 


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 723جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 619 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8672جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.238مليون جنيه.

سعر كيلو الذهب 


سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين نحو 1740دولار للأوقية.


متوسط سعر  المصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

نصائح بشراء الذهب

ورغم حالة التذبذب التى تشهدها أسواق الذهب المحلية الا أن تجار الذهب تنصح المواطنين بسرعة شراء المعدن الأصفر نظرا لتوقعات بارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة لارتباطه بسعر الدولار.

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